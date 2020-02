vor 56 Min.

Parlamentswahl in Irland

Bei der Parlamentswahl in Irland hat sich am Wochenende ein deutlicher Umbruch in der politischen Landschaft abgezeichnet.

Erste Hochrechnungen übertrafen die Ergebnisse einer Nachwahlbefragung, wonach sich die linksgerichtete Partei Sinn Fein neben den beiden bürgerlichen Parteien Fine Gael und Fianna Fail als führende politische Kraft etablieren konnte. Sinn Fein lag demnach mit 24 Prozent der Stimmen leicht vor den beiden anderen, die jeweils rund 22 Prozent bei der Wahl am Samstag erreichten. Die Auszählung dauerte am Abend noch an. (dpa)

