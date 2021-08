vor 5 Min.

Pentagon: Zwei IS-Selbstmordattentäter und Schützen bei Angriff

Washington (dpa) - Bei dem Terrorangriff am Flughafen in Kabul haben sich nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums mindestens zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt.

Nach den Detonationen hätten eine Reihe von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) das Feuer auf Zivilisten und Soldaten eröffnet, sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt, am Donnerstag in einer Videoschalte mit Journalisten im Pentagon. © dpa-infocom, dpa:210826-99-982424/1 (dpa)

Themen folgen