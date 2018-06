vor 54 Min.

Personalärger bei der Linken Newsticker

Beim Bundesparteitag der Linken am Wochenende steht eine Kampfkandidatur um den Posten des Bundesgeschäftsführers an.

Der Bundestagsabgeordnete Frank Tempel will überraschend antreten - als Gegenkandidat zum Wunschkandidaten der Parteispitze, Jörg Schindler. Er halte die vorgeschlagene Besetzung nicht für adäquat, sagte Tempel der dpa zur Begründung. Er sitzt für die Linken im Bundestag und gehört zu den Innenexperten. Er gehört auch dem Parteivorstand an. Die Linke kommt ab Freitag in Leipzig zum Bundesparteitag zusammen. (dpa)

