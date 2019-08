12:53 Uhr

Pokerweltmeister will für kranke Kinder oder Bildung spenden

Hossein Ensan, neuer Poker-Weltmeister aus Münster in Westfalen, will einen Teil seines Preisgeldes spenden.

Er werde einen Teil des Gewinns an jemanden spenden, der sich um kranke Kinder oder Bildung kümmert. Das sagte Ensan der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst aber wolle er abwarten, was an das Finanzamt in Deutschland fließt. Mitte Juli hatte der Deutsch-Iraner im Finale der World Series of Poker in Las Vegas zehn Millionen US-Dollar Preisgeld eingestrichen. (dpa)

