Polizei findet mutmaßlichen Schützen in Saarbrücken leblos auf

Nach den Schüssen auf Polizisten in Saarbrücken ist der mutmaßliche Täter leblos in einer Wohnung entdeckt worden. Das teilte die Polizei am Freitag via Twitter mit.

(dpa)