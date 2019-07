vor 23 Min.

Polizei löst "Geburtstagsfeier" bei der NPD in Eisenach auf

Die Polizei hat in Eisenach eine "Geburtstagsfeier" in den Räumen der rechtsextremen NPD aufgelöst.

Wie die Polizei mitteilte, ermittelt sie wegen fünf Straftaten und 72 Verstößen gegen ordnungsbehördliche Bestimmungen. Die Veranstalter hatten das Treffen als private Geburtstagsfeier bezeichnet. Dazu waren am Abend bis zu 70 Szene-Mitglieder in die Landesgeschäftsstelle der NPD nach Eisenach gekommen. Laut Polizei handelte es sich tatsächlich aber um einen Konzertabend mit rechter Musik, der von Kloster Veßra in die thüringische Stadt verlegt worden war. (dpa)

Themen Folgen