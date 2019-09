vor 8 Min.

Premierminister Boris Johnson will Neuwahl durchdrücken

Dem britischen Premierminister Boris Johnson droht heute eine weitere Niederlage im Unterhaus.

Der Regierungschef sucht die Zustimmung des Parlaments für eine Neuwahl am 15. Oktober. Auf diese Weise will er ein Gesetz gegen den ungeregelten Brexit noch mit einer Parlamentsmehrheit abändern. Doch die Opposition hat bereits klar gemacht, dass sie das nicht zulassen wird. Für eine Neuwahl ist die Zustimmung von zwei Dritteln aller Abgeordneten nötig. Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen. (dpa)

