vor 32 Min.

Primark-Gründer Arthur Ryan gestorben

Der Gründer der irischen Modekette Primark, Arthur Ryan, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Das bestätigte ein Sprecher des Primark-Mutterkonzerns ABF auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ryan eröffnete den ersten Laden in 1969 in Dublin, wo die Textil-Discounterkette bis heute unter dem Namen Penneys firmiert. Inzwischen hat das Unternehmen 370 Filialen in zwölf Ländern und beschäftigt mehr als 75 000 Mitarbeiter. (dpa)

