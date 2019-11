vor 2 Min.

Prinz Charles und Camilla in Neuseeland angekommen

Der britische Prinz Charles und seine Frau, Herzogin Camilla, sind zu ihrem dritten gemeinsamen Besuch in Neuseeland angekommen.

Während der sechstägigen Reise ist unter anderem ein Abstecher in die Stadt Waitangi geplant. Dort wurde 1840 das Gründungsdokument des Landes von Gesandten der Britischen Krone und Maori-Chefs unterzeichnet. Erwartet wird das Paar auch in Christchurch, wo es Opfer des Terroranschlags von Mitte März treffen will. Die Reise dauert bis Samstag. (dpa)

