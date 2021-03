18:03 Uhr

Prognosen: Grüne gewinnen Landtagswahl in Baden-Württemberg

Die Grünen sind der klare Sieger der Landtagswahl in Baden-Württemberg.

Nach den Prognosen von ARD und ZDF erzielten sie am Sonntag ihr bislang bestes Ergebnis in dem Land. Der bisherige Koalitionspartner CDU schnitt so schlecht ab wie dort nie zuvor.

