15:57 Uhr

Protest gegen Urheberrechtsreform - Zehntausende unterwegs

Zehntausende Menschen haben in Deutschland gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform und mögliche Beschränkungen im Internet demonstriert.

Am Dienstag will das Europaparlament über die Urheberrechtsreform entscheiden. Die Kritiker wenden sich vor allem gegen Artikel 13. Dieser sieht vor, dass Anbieter-Plattformen wie YouTube in Zukunft bereits beim Hochladen überprüfen sollen, ob Inhalte urheberrechtlich geschütztes Material enthalten. Das ist nach Meinung vieler Kritiker nur über automatisierte Filter möglich, bei denen die Gefahr bestehe, dass viel mehr als nötig aussortiert wird. (dpa)

