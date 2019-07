16:53 Uhr

Protestdemo-Aufruf nach Vergewaltigung auf Mallorca

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer Deutschen auf Mallorca haben Frauenrechtlerinnen auf der Baleareninsel zu Protestkundgebungen aufgerufen.

Demonstrationen sollen am Abend in der Hauptstadt Palma sowie in Manacor im Osten Mallorcas stattfinden. Damit wollten sich verschiedene Fraueninitiativen dafür einsetzen, dass Sexualdelikte von der Justiz verfolgt werden und die Täter nicht straffrei davonkommen. (dpa)

