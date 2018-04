Protestwelle in Frankreich: Macron stellt sich TV-Interview

Ein neugeborener Säugling liegt bei eiskalten Temperaturen vor einer Haustür in Schwerin. Eine Zeitungszustellerin ist möglicherweise seine Lebensretterin.

Unfall

Akrobat von Circque du Soleil stürzt vor Publikum in den Tod

Ein erfahrener Künstler des weltberühmten Cirque du Soleil ist während einer Show in der US-Stadt Tampa in Florida in den Tod gestürzt.