vor 35 Min.

Puigdemont hat Deutschland verlassen - Ankunft in Brüssel Newsticker

Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat Deutschland verlassen.

Er sei am Samstagmorgen abgereist und inzwischen in Brüssel angekommen, teilte sein Medienanwalt Till Dunckel in Hamburg mit. Der 55-Jährige war im Herbst 2017 nach dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien als Präsident der Autonomen Region abgesetzt worden. Er floh vor der spanischen Justiz nach Brüssel, auf der Rückreise von einem Auftritt in Skandinavien wurde er am 25. März in Schleswig-Holstein festgenommen. (dpa)

Themen Folgen