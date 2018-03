22:31 Uhr

Puigdemont in Deutschland festgenommen - Justiz prüft Auslieferung Newsticker

Der von der spanischen Justiz verfolgte katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont ist in Deutschland festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei wurde der ehemalige Regionalpräsident am Mittag bei der Einreise aus Dänemark auf einer Autobahnraststätte an der A7 bei Schleswig gestoppt. Grundlage sei ein europäischer Haftbefehl, erklärte das Landespolizeiamt in Kiel. In Barcelona demonstrierten am Abend nach Polizeiangaben rund 55 000 Menschen gegen die Festnahme. Bei Zusammenstößen mit der Polizei, die auch Schlagstöcke einsetzte, wurden mehr als 50 Menschen verletzt. (dpa)

Themen Folgen