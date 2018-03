12:03 Uhr

Puigdemont twittert aus dem Gefängnis: Werde nicht aufgeben" Newsticker

Der in Deutschland inhaftierte katalanische Ex-Regionalchef Carles Puigdemont hat sich erstmals seit seiner Festnahme persönlich zu Wort gemeldet.

In einem Tweet des 55-Jährigen, der in der Justizvollzugsanstalt Neumünster einsitzt, heißt es: "Damit das für alle klar ist: Ich werde nicht aufgeben, ich werde nicht verzichten, ich werde nicht vor den unrechtmäßigen Handlungen derjenigen zurückweichen, die an den Urnen verloren haben." Puigdemont war am vergangenen Sonntag auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Schleswig-Holstein festgenommen worden. (dpa)

