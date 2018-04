vor 60 Min.

Putin reist vor Syrien-Konferenz in die Türkei

Der russische Präsident Wladimir Putin trifft heute das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

Die beiden wollen sich einen Tag vor einem Gipfeltreffen zum Krieg in Syrien bilateral beraten. Laut dem Kreml will Putin zudem per Videoschalte der Grundsteinlegung des geplanten Atomkraftwerks Akkuyu beiwohnen. An dessen Bau im südtürkischen Mersin ist der russische Konzern Rosatom beteiligt. Putin und Erdogan wollen außerdem über das gemeinsame Vorgehen im Kampf gegen den Terrorismus sprechen. (dpa)

