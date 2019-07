vor 7 Min.

Putin und Selenskyj sprechen über Ukraine-Konflikt

Erstmals haben die Präsidenten der Ukraine und Russlands, Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin, miteinander telefoniert.

In dem Gespräch sei es auch um den Ukraine-Konflikt gegangen, teilte der Kreml am Donnerstagabend in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit. (dpa)

