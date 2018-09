03:45 Uhr

Räumung im Hambacher Forst geht weiter - Festnahmen und Verletzte Newsticker

Im Hambacher Forst will die Polizei ab 7.

00 Uhr die Räumung der Baumhäuser von Braunkohlegegnern fortsetzen. "Wir haben noch Arbeit vor uns", sagte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen. Nach den Auseinandersetzungen am Sonntag sei es in der Nacht ruhig geblieben. Mehrere tausend Demonstranten hatten am Sonntag an der Grenze zum Hambacher Forst den Erhalt des Waldes westlich von Köln und einen schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung gefordert. Die Polizei sprach von mehr als 4000 Demonstranten. (dpa)

Themen Folgen