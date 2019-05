07:39 Uhr

Randalierer verwüsten "Tatort"-Drehort

Tatort beim "Tatort": Mehrere Jugendliche haben im saarländischen Sulzbach einen "Tatort"-Drehort verwüstet. Sie wurden ertappt, konnten aber flüchten.

Echte Einbrecher in der TV-Polizeidienststelle: Jugendliche haben einen Drehort der Kultsendung im Saarland verwüstet. Sie stellten Requisiten um, beschädigten Möbelstücke mit einem Akkubohrer, brachen Türen auf und betätigten einen Pulverfeuerlöscher, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die "Tatort"-Dienststelle befindet sich in einem unbewohnten Gebäude.

Als der Hausmeister nach dem Rechten sehen wollte, flüchteten drei junge Männer und zwei junge Frauen in einen angrenzenden Wald. Der Hausmeister habe die Jugendlichen verfolgt, sie aber aus den Augen verloren. Die Höhe des Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden.

Verwüsteter Drehort: Wer spielte im saarländischen Tatort?

Im Mittelpunkt der vom Saarländischen Rundfunk verantworteten Folgen der Krimireihe Tatort stand der Saarländer Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink, gespielt von Devid Striesow. Elisabeth Brück, verkörperte die wichtigste Nebenrolle als Hauptkommissarin Lisa Marx. In den späteren Folgen ist Sandra Maren Schneider in der Rolle der Kommissarsanwärterin Mia Emmrich zu sehen. Die ersten beiden Fälle mit den Ermittlern wurden im Frühjahr 2013 ausgestrahlt. Die letzte Folge wurde am 27. Januar 2019 gezeigt, da Devid Striesow aus der "Tatort"-Reihe ausgestiegen war. (AZ/dpa)

