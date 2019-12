vor 3 Min.

Razzia in England: Fünf Terrorverdächtige festgenommen

Die britische Polizei hat in verschiedenen Teilen Englands insgesamt fünf Männer wegen Terrorverdachts festgenommen.

Die Festnahmen ereigneten sich in Manchester, im ostenglischen Peterborough und in London. Mehrere Wohnungen wurden durchsucht. Einigen Verdächtigen wird die Vorbereitung einer terroristischen Straftat vorgeworfen. Die Festnahmen sollen aber nicht in einem Zusammenhang mit der Messerattacke nahe der London Bridge mit zwei Todesopfern Ende November oder den bevorstehenden Feierlichkeiten zum Neujahr in der britischen Hauptstadt stehen. (dpa)

