vor 59 Min.

Reaktion auf Proteste: Macron kündigt niedrigere Steuern an

Nach einer monatelangen Bürgerdebatte hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron eine deutliche Senkung der Einkommensteuer angekündigt.

Es gehe um Erleichterungen "für diejenigen, die arbeiten", sagte Macron in Paris. Der 41-Jährige kündigte weiter an, dass Rentner mit Bezügen unter 2000 Euro vom kommenden Jahr an einen Teuerungsausgleich erhalten sollen. Er reagierte damit auf Kritik von Rentnern an der Regierungspolitik. Macron sagte außerdem, dass bis 2022 keine Krankenhäuser und Schulen geschlossen werden sollen. (dpa)

