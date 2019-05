Regierungskrise: FPÖ-Minister wollen in ihren Ämtern bleiben

"Hofer bekräftigte aber, dass alle FPÖ-Minister zurücktreten würden, sollte Bundeskanzler Sebastian Kurz auf einer Entlassung Kickls bestehen."



Das erinnert an einen Österreicher-Witz aus das Zeit vor dem Euro:



Kommt einer mit an den eigenen Kopf gehaltenen Pistole an den Bankschalter und ruft "Geld her oder es knallt!"

Antwortet der Schalterbeamte: "Sie hätten sicher gerne Schillinge" . . .

