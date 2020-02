vor 40 Min.

Renée Zellweger bekommt den Oscar als beste Hauptdarstellerin

Renée Zellweger hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen.

Sie wurde für ihre Darstellung der Sängerin Judy Garland in dem biografischen Film "Judy" in der Nacht zum Montag in Hollywood ausgezeichnet. (dpa)

