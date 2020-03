vor 19 Min.

Renten steigen spürbar

Die Renten in Deutschland steigen im Sommer spürbar.

In Westdeutschland steigt die Rente um 3,45 Prozent, in den neuen Ländern um 4,20 Prozent. Das teilte das Bundessozialministerium am Freitag in Berlin mit. Damit wachsen die Renten am 1. Juli noch etwas stärker als zunächst vorhergesagt. (dpa)

Themen folgen