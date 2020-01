vor 4 Min.

Rentenreform: Frankreichs Premier will Vorschläge vorlegen

Frankreichs Premier Édouard Philippe will Bewegung in den festgefahrenen Streit mit den Gewerkschaften über die geplante Rentenreform bringen.

Er werde morgen schriftliche Vorschläge unterbreiten, die eine Grundlage für einen Kompromiss mit den Sozialpartnern bilden könnten, kündigte Philippe in Paris nach Treffen mit Gewerkschaftsvertretern an. Bei den Gesprächen habe es "gute Fortschritte" gegeben, so der Premier. Für das Wochenende sind im ganzen Land neue Proteste gegen die Reform geplant. (dpa)

