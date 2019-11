vor 21 Min.

"Respektrente" zum Wort des Jahres gekürt

"Respektrente" ist das Wort des Jahres 2019.

Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache am Freitag in Wiesbaden mitgeteilt. Auf den Plätzen zwei und drei landeten "Rollerchaos" und "Fridays for Future". (dpa)

