Röttgen kündigt Kandidatur für CDU-Vorsitz an

Der Außenpolitiker Norbert Röttgen will neuer CDU-Vorsitzender werden.

Der 56-jährige Bundestagsabgeordnete kündigte am Freitag in Berlin seine Kandidatur für die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet an.

