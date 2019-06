vor 35 Min.

Rot-Grün-Rot in Bremen soll bis Ende Juni stehen

SPD, Grüne und Linke wollen möglichst bis Ende Juni in Bremen ein rot-grün-rotes Bündnis schmieden.

"Der Zeitplan ist ambitioniert, aber machbar", hieß es aus Parteikreisen. Erstmals treffen sich heute die Delegationen der Parteien zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen in großer Runde. Sollte ein Bündnis zustande kommen, wäre es das erste rot-grün-rote in einem westdeutschen Bundesland, was auch Bedeutung für die Bundespolitik hätte. Dort sucht vor allem die SPD nach neuen Handlungsoptionen. (dpa)

