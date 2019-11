vor 60 Min.

Rückenwind für Merz in Debatte über Unions-Kanzlerkandidatur

Die Debatte über die Unions-Kanzlerkandidatur nimmt wieder an Fahrt auf.

Einer Infratest Dimap-Umfrage zufolge trauen nicht nur die Unions-Anhänger, sondern auch die Bundesbürger insgesamt Merz am ehesten die Kandidatur zu. In der Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend schnitt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei allen Bürgern am schlechtesten ab. (dpa)

