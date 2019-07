vor 19 Min.

Rückkehr in letztes evakuiertes Dorf

Das wegen des Waldbrandes in Südwestmecklenburg evakuierte Dorf Alt Jabel ist am Morgen wieder freigegeben worden.

Die rund 260 Anwohner dürfen in ihre Häuser zurückkehren. Die Lage im Waldbrandgebiet bei Lübtheen hat sich weiter entspannt. In die anderen drei evakuierten Orte - Trebs, Jessenitz-Werk und Volzrade - hatten die Bewohner schon am Mittwoch zurückkehren dürfen. Die Bundeswehr zieht sich am Wochenende aus dem Einsatzgebiet zurück, ihre Löschhubschrauber haben den Einsatz schon beendet. (dpa)

