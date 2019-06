vor 4 Min.

Rumänien deutscher EM-Gegner im Halbfinale

Deutschlands U21-Nationalmannschaft spielt im EM-Halbfinale gegen Rumänien.

Der Mannschaft von Mirel Radoi reichte am Abend ein 0:0 gegen Frankreich zum Gruppensieg und dem ersten Halbfinal-Einzug bei einer EM überhaupt. Die Partie findet am Donnerstag um 18.00 Uhr statt. Das zweite Semifinale des Turniers bestreiten damit am Donnerstag die beiden EM-Mitfavoriten Spanien und Frankreich, das bester Gruppenzweiter wurde. Gastgeber Italien scheidet dagegen aus dem Turnier aus. (dpa)

Themen Folgen