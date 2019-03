22:49 Uhr

Russische Geschäftsfrau unter Toten bei Flugunglück

Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Südhessen ist auch die prominente russische Geschäftsfrau Natalija Filjowa ums Leben gekommen.

Die Miteigentümerin der S7-Fluggesellschaft sei im Alter von 55 Jahren bei dem Unglück in Egelsbach gestorben, teilte das Unternehmen in Moskau mit. Filjowa galt als eine der reichsten Frauen Russlands. Beim Absturz des Flugzeugs am Nachmittag kamen drei Menschen ums Leben - neben dem Piloten zwei Passagiere. (dpa)

