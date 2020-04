vor 2 Min.

Russland verschiebt große Siegesparade am 9. Mai

Moskau (dpa) – Russland verschiebt die große Militärparade zum 75.

Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über den Hitlerfaschismus. Grund sei die Krise um die Coronavirus-Pandemie, teilte Kremlchef Wladimir Putin nach Angaben der Agentur Interfax am Donnerstag in Moskau mit. Für Russland ist die symbolträchtige Parade am 9. Mai das wichtigste politische Ereignis in diesem Jahr. (dpa)

