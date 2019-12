vor 4 Min.

Russland will auf Diplomaten-Ausweisung schnell reagieren

Nach der Ausweisung von zwei russischen Diplomaten aus Deutschland im Mordfall an einem Georgier will Russland schnell reagieren.

Eine Antwort werde nicht lange auf sich warten lassen, sagte Außenminister Sergej Lawrow. Welche Schritte Moskau einleiten will und wann, ließ er aber offen. Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zu dem brisanten Fall übernommen. Sie hat den Anfangsverdacht, dass staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien dahinterstecken. (dpa)

Themen folgen