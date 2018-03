06:55 Uhr

Russlandwahl beginnt im westlichen Teil des Landes Newsticker

Die russische Präsidentenwahl hat auch im bevölkerungsreichen westlichen Teil des Landes begonnen.

In Moskau öffneten bei kräftigem Frost die Wahllokale morgens um 8.00 Uhr Ortszeit. Bei der Abstimmung steuert Staatschef Wladimir Putin ungefährdet weitere sechs Jahre im Amt an. Die sieben anderen Kandidaten gelten angesichts der geballten politischen Macht des Kremls als chancenlos. Überschattet wird die Wahl durch den Konflikt mit dem Westen nach dem Giftanschlag auf einen Ex-Agenten in Großbritannien. Erste Ergebnisse werden um 19.00 Uhr MEZ erwartet. (dpa)

