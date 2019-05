13:03 Uhr

SPD-Fraktion berät Führungskrise

Angesichts der Turbulenzen bei der SPD nach dem Wahldesaster vom Sonntag kommt ihre Bundestagsfraktion morgen zu einer Sondersitzung zusammen.

Die Sitzung solle angesichts des großen Gesprächsbedarfs dem Austausch dienen, sagte eine Sprecherin. Die von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles angekündigte vorgezogene Neuwahl der Fraktionsspitze solle wie geplant am kommenden Dienstag stattfinden. Nahles hatte überraschend angekündigt, dass sie sich in der kommenden Woche den Abgeordneten stellen will. Turnusgemäß standen Vorstandswahlen erst im September an. (dpa)

