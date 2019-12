vor 26 Min.

SPD-Parteitag hat begonnen - Spannung vor GroKo-Abstimmung

Die SPD hat ihren mit Spannung erwarteten Parteitag begonnen.

Die etwa 600 Delegierten werden in Berlin eine neue Parteispitze wählen und den Kurs der SPD in der großen Koalition mit der Union bestimmen. Die scheidende Parteichefin Malu Dreyer warb zur Eröffnung des Parteitags dafür, Einigkeit zu zeigen. Zugleich betonte sie die Erfolge der SPD in der großen Koalition. Darauf sei sie "mächtig stolz". Vor allem Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz sei für den Erfolg der SPD verantwortlich. (dpa)

