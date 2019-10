vor 58 Min.

SPD beschließt Koalitionsverhandlungen für Kenia-Bündnis in Sachsen

Die sächsische SPD will in Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen eintreten.

Das teilte die Parteiführung am Freitagabend in Dresden mit. Ein solches sogenanntes Kenia-Bündnis gibt es bislang nur in Sachsen-Anhalt. (dpa)

