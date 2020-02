05:05 Uhr

"Sabine" ist weg - das stürmische Wetter nicht

Die Kaltfront von Orkantief "Sabine" hat Deutschland verlassen - das stürmische Wetter ist aber noch da.

Im südlichen Teil der Republik meldeten die Einsatzstellen der Polizei auch in der Nacht noch eine Vielzahl umgestürzter Bäume. In der Region Freiburg und im Hochschwarzwald rückten Einsatzkräfte zu zahlreichen Einsätzen aus, viele Straßen waren am frühen Morgen noch gesperrt. Auch in Südbayern hielten auf Straßen liegende Bäume und Stromausfälle die Einsatzkräfte auf Trab. Die Bahn will ihren Fernverkehr am Morgen ohne größere Einschränkungen wieder aufnehmen. (dpa)

