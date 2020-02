vor 54 Min.

"Sabine" stürmt über Deutschland und lähmt Verkehr

Sturmtief "Sabine" hat Deutschland erreicht.

Der Deutsche Wetterdienst verzeichnete am frühen Abend im Westen und Nordwesten schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 90 bis 100 km/h, vereinzelt sogar orkanartige Böen von 100 bis 115 km/h. Für weite Teile Deutschlands galt die zweithöchste Unwetterwarnstufe, in einigen Regionen Baden-Württembergs und Bayerns die höchste. Die Bahn entschied sich, "beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen". Zahlreiche Flugverbindungen wurden gestrichen. (dpa)

