22.03.2020

Sachsen verfügt Ausgangsbeschränkung für den gesamten Freistaat

Das Land Sachsen verschärft die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Von Montag null Uhr an gilt für den gesamten Freistaat eine Ausgangsbeschränkung. Danach ist das Verlassen von Wohnung oder Haus ohne triftigen Grund untersagt, wie Innenminister Roland Wöller (CDU) am Sonntag in Dresden sagte. Wege zur Arbeit und zum Einkaufen bleiben demnach erlaubt. (dpa)

