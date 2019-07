vor 2 Min.

Salmonellen-Gefahr: Rückruf von Schafskäse auch in Bayern

Rückruf von Käse wegen Salmonellen-Gefahr in mehreren Bundesländern: Dieser Schafskäse sollte nicht gegessen werden.

Salmonellen in Schafskäse aus Frankreich - davor warnt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in mehreren deutschen Bundesländern. Betroffen sind nach Angaben der Internetseite lebensmittelwarnung.de die Bundesländer Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Verdacht auf Salmonellen: Rückruf von Käse ab dem Datum 22. Mai

Folgende Käsesorten des Herstellers GAEC Froidevaux Cornuet in Perrusson, die am 22. Mai in den Handel gelangten, sollen laut dem Verbraucherschutz nicht verzehrt werden:

Brebis Du Lochois Petit Cendre (Schafsweichkäse - geascht)

Brebis Du Lochois Petit Blanc (Schafsweichkäse - weiß)

Brossauthym (Schafskäse - oval)

Eine Infektion mit Salmonellen ruft Durchfall und Erbrechen hervor. Was Sie alles über Salmonellen wissen sollten, lesen Sie hier: Was Sie über Salmonellen wissen sollten (dpa)

