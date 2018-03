vor 44 Min.

Sattes Rentenplus - Bis zu 33 Euro mehr bei 1000 Euro Rente

Berlin (dpa) - Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland können sich im Sommer auf eine satte Erhöhung ihrer Bezüge freuen.

Die Renten sollen zum 1. Juli im Westen um 3,22 Prozent und im Osten um 3,37 Prozent steigen. Das teilte der neue Bundessozialminister Hubertus Heil heute in Berlin mit. Eine monatliche Rente von 1000 Euro, die nur auf West-Beiträgen beruht, erhöht sich so um 32,20 Euro, eine gleich hohe Rente mit Ost-Beiträgen um 33,70 Euro. Die Gründe für das Plus laut Heil: die gute Lage am Arbeitsmarkt und die Lohnsteigerungen in der Vergangenheit. (dpa)

