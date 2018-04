vor 45 Min.

Saudi-Arabien: Erstes Kino seit mehr als 35 Jahren eröffnet Newsticker

In Saudi-Arabien ist das erste öffentliche Kino seit mehr als 35 Jahren eröffnet worden.

In der Hauptstadt Riad feierten zahlreiche geladene Gäste das historische Ereignis, zu dem eine Vorstellung des Hollywood-Blockbusters "Black Panther" geplant war. Was in Deutschland völlig normal ist, stellt in Saudi-Arabien einen Kulturbruch dar: Das Königshaus hatte Kinos Anfang der 1980er Jahre im Zuge einer konservativeren Politik verboten. Hintergrund ist die extreme saudische Lesart des Islam, die Vergnügungen wie Konzerte oder Filme eigentlich verbietet. (dpa)

Themen Folgen