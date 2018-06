vor 40 Min.

Saudi-Arabien stellt erstmals Führerschein für Frauen aus Newsticker

Zum ersten Mal in der Geschichte Saudi-Arabiens hat das Königreich einer Frau den Führerschein übergeben.

"Tausende Glückwünsche den Töchtern unseres Landes", hieß es in einem auf Twitter geteilten Video, das die Übergabe der Behörden zeigte. Kurz darauf veröffentlichte Rima Dschudat stolz ein Foto ihres Führerscheins im Internet. Saudi-Arabien ist derzeit noch das einzige Land der Erde, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen. Am 24. Juni soll das Fahrverbot für Frauen in Saudi-Arabien fallen. (dpa)

