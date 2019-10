vor 4 Min.

Schauspielerin Fonda bei Klima-Protest festgenommen

Die US-Schauspielerin Jane Fonda ist bei einem Klima-Protest in Washington festgenommen worden.

Auf dem Instagram-Account der 81-Jährigen war ein Video des Fernsehsenders ABC zu sehen, das zeigt, wie sie in einem knallroten Mantel bei der Protestaktion vor dem Kapitol in Handschellen von der Polizei abgeführt wurde. Auf Twitter hatte sie zuvor dazu aufgerufen, sich an dem Protest zu beteiligen. Fonda sagte in einer Video-Botschaft, die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg habe sie inspiriert. (dpa)

Themen folgen