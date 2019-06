vor 35 Min.

Schauspielerin Lisa Martinek unerwartet gestorben

Die Schauspielerin Lisa Martinek ist tot.

Lisa Martinek ist völlig unerwartet verstorben. Die Schauspielerin starb am Freitag während eines Aufenthalts in Italien. Das teilte der Anwalt der Familie, Christian Schertz, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Berlin mit. Weitere Angaben wollte Schertz mit Hinweis auf eine entsprechende Bitte der Familie nicht machen.

Zuletzt wirkte Martinek in zahlreichen TV-Produktionen mit. Regelmäßig zu sehen war sie von 2006 bis 2012 in der ZDF-Krimiserie "Das Duo", in welcher sie als Kommissarin Clara Hertz zusammen mit Partnerin Marion Ahrens (gespielt von Charlotte Schwab) ermittelte. (dpa)

Themen Folgen