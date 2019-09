vor 36 Min.

Scheuer legt Mobilfunkstrategie für weiteren Ausbau vor

Bundesinfrastrukturminister Andreas Scheuer will das deutsche Mobilfunknetz auf Vordermann bringen und hat dazu einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt.

"In unserem Land muss unterbrechungsfreies Surfen und Telefonieren selbstverständlich werden – und zwar nicht in ferner Zukunft, sondern so schnell wie möglich", sagte Scheuer in Berlin. Dazu sollen Planung, Genehmigung und Ausbau von 4G- und 5G-Netzen beschleunigt sowie noch bestehende Lücken im 4G-Netz geschlossen werden. (dpa)

Themen Folgen