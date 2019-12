01:47 Uhr

Schichtwechsel bei Arktis-Expedition "Mosaic"

Seit Oktober driftet das Forschungsschiff "Polarstern" mit dem arktischen Meereis.

Nun gibt es einen ersten Schichtwechsel. Wie das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven mitteilte, tauschen in diesen Tagen rund 100 Menschen die Plätze zwischen der "Polarstern" und dem russischen Versorgungseisbrecher "Kapitan Dranitsyn". Wegen eines Orkantiefs in der Barentsee hatte sich die Ablösung um eine Woche verzögert. Derzeit ist die "Polarstern", festgefroren an einer Scholle, rund 270 Kilometer vom Nordpol entfernt. (dpa)

Themen folgen